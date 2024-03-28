中国财政部对落实党政机关习惯过紧日子提出明确要求

中国财政部印发通知，对中央部门和地方财政落实党政机关习惯过紧日子提出明确要求。

据中国财政部网站星期四（3月28日）消息，财政部近日印发通知，从强化预算约束角度，对中央部门和地方财政落实党政机关习惯过紧日子提出明确要求，督促各地区各部门坚持过紧日子不放松。

通知强调：一是严格加强“三公”经费管理。对“三公”经费实施更加严格的限额管理。行政和参公事业单位不得使用非财政拨款安排因公出国（境）费；对公务用车严禁超标准租赁高档豪华车辆，降低车辆运行维护费用；公务接待中严禁以虚报人数、违规增加陪同人数等方式多开支公务接待费。

二是严格控制一般性支出。强调中央部门带头大幅压缩论坛、节庆、展会等活动。举办活动不得讲求排场，尽量节约支出。会议、培训等公务活动要优先使用单位内部会议室、礼堂等场所，鼓励采取视频、电话、网络等线上方式开展公务活动。

三是强化预算约束和执行监督。进一步开展预算评审，遏制项目申报高估冒算、掺杂无关内容等问题；对违规、异常列支费用和突击花钱的行为加大线上监控的力度，对发现的疑点进行日常核查；坚持常态化开展财政资金清理，将闲置资金用于保民生、促发展。

四是严格支出管理，兜牢“三保”底线。强调对基层“三保”健全分级责任体系，要求各地坚持优先使用稳定财力用于“三保”，硬化执行约束，严禁挤占挪用“三保”资金，对“三保”存在风险的地区财政支出及库款拨付实施严格监管。

五是强化预算绩效管理。强调要对重大政策、项目继续开展事前评估，从源头上严格立项管理；加强绩效目标管理，进一步发挥绩效目标对财政资金使用的引导约束作用；通过绩效监控发现预算执行中的偏差和漏洞，及时采取措施予以纠正；高质量开展绩效评价，健全绩效评价结果运用机制。

六是严肃财经纪律。强调严肃查处违反财经纪律的行为，明确要求各单位贯彻落实“三重一大”决策制度，将预算管理的各个环节责任明确到人；持续保持财会监督高压态势，防范和查处违规记账、擅自截留、非法挪用等问题，加大通报和处理力度，充分发挥警示震慑作用。

财政部有关负责人称，下一步财政部将继续深入学习中共总书记习近平关于厉行节约、反对浪费的重要论述，坚决贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，中央财政带头压实责任，不断完善制度措施，让过紧日子成为预算安排和预算执行自觉遵循的原则，做到“大钱大方、小钱小气”，形成长期过紧日子的良好氛围。

在今年3月6日的全国人大会议记者会上，中国财政部长蓝佛安说，党政机关过紧日子不是捂紧钱包不花钱，而是该花的花，该省的省， 做到“大钱大方、小钱小气”，集中财力办大事，并强调这不是一时之需，而是长久之计。