迪拜投资者在港设家族办公室 开幕礼延期举行

一名据称是阿联酋迪拜统治家族亲戚的投资者，原定在香港设立家族办公室，并在星期四（3月28日）开幕，但香港中东经贸协会在前一天公布，开幕礼延期举行。

综合彭博社和香港01报道，谢赫·阿里·阿勒马克图姆（Sheikh Ali Al Maktoum）原定在香港开设一家管理高达5亿美元（6.74亿新元）的家族办公室。

香港中东经贸协会星期三（27日）晚间通讯平台Whatsapp发声明，宣布开幕礼延期举行，并说这名投资者在迪拜要处理紧急事务。香港01也引述消息人士报道，迪拜有紧急事务需要他的关注。

这名投资者称，自己与迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）有亲属关系。

香港《南华早报》报道，特首李家超曾在星期二（26日）与这名投资者会面。这名投资者也受邀于星期三在“裕泽香江”高峰论坛演讲，而这场论坛吸引了知名投资者和全球家族办公室行业专业人士参与。

特首办公室和阿联酋驻香港总领事馆代表尚未就彭博社的置评请求做出回应。

香港近年将关注点放在家族办公室，并积极吸引中东资金落户。李家超曾在去年2月访问沙特阿拉伯利雅得和阿联酋阿布扎比。