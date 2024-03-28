蔡英文感谢美政府通过两法案助台强化自我防卫

台湾总统蔡英文会见到访的美国共和党籍众议员伯格曼时，感谢美国政府通过两部法案，协助台湾强化自我防卫。

根据台湾总统府发布的新闻稿，蔡英文和副总统赖清德及副总统当选人萧美琴在星期四（3月28日）与美国联邦众议院军事委员会情报暨特种作战小组主席伯格曼率领的跨党派访问团会面。

蔡英文说，台湾这几年持续落实国防自主，推动“国机国造”和“国舰国造”，向世界展现自我防卫以及守护民主自由的决心。她要特别感谢美国政府及国会，在去年底透过《国防授权法》协助台湾强化自我防卫能力。美国本月刚完成立法的《2024会计年度综合拨款法》也纳入对台湾的军援预算，将加速军备的交付来支持台湾，持续深化台美伙伴关系。

蔡英文提到，除了安全领域的合作，台湾和美国近年来也积极推动经贸交流。她期待访问团继续发挥影响力，协助台美早日解决双重课税的问题，促进更紧密的双向投资和产业合作。

据法新社报道，伯格曼在与蔡英文会面时说，台湾是美国在印太区域的关键伙伴，此战略伙伴关系对区域未来的安全至关重要。这包括台湾强健的海上战略，以及美台如何一起努力实现共同目标，以抵制中国大陆在此区域日渐挑衅的行动。

台湾候任总统赖清德之后与副总统当选人萧美琴等会见伯格曼一行。

赖清德指出，今年是《台湾关系法》立法第45周年。这几十年来，美国政府与国会都透过该法案对台湾提供实质帮助。《台湾关系法》也是印太和平稳定及台湾安全的定海神针。

他也说，近年来，美国《国防授权法》提供台湾安全援助、扩大台美军事训练、交流与合作的机会。美国总统拜登今年完成《2024会计年度综合拨款法》的立法，提供台湾3亿美元（约4亿新元）的无偿军事融资，对台湾安全及台海和平稳定有莫大贡献。

赖清德说，他与萧美琴即将于5月20日宣誓就职，期待未来美国持续支持台湾并相互合作，让台湾更安全、台海更稳定、印太区域也更和平。他未来也将致力于发展经济，不仅造福台湾人民，也为国际繁荣带来正面积极的力量。