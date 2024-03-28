中国足协将聘请足球社会监督员

中国足球协会宣布，将聘请无偿足球社会监督员，参与足球职业联赛、裁判员选派监督工作。协会也制定假赌黑问题举报处理暂行办法，任何人提供有效线索将得到奖励。

中国足球协会官网星期四（3月28日）介绍，协会将面向全国新闻媒体、球迷组织聘请监督员若干名；面向足球职业联赛赛区所在城市邀请纪检监察部门代表、人大和政协代表若干名作为监督员参与监督工作。

监督员将受邀听取中国足球协会关于足球重点工作情况的通报，对相关工作提出意见和建议；参加足球职业联赛、青少年比赛、裁判员选派等活动的监督工作。他们将开展足球工作调研，收集社会各界对足球发展的意见，向中国足球协会提出政策性建议。

此外，监督员将对足球行业从业人员遵纪守法、廉洁自律、履职尽责等情况进行监督，向中国足球协会报告监督情况，反馈发现的问题，提出改进工作建议。

这份工作属于公益性活动，坚持自愿、无偿原则。聘期为两年，期满后可根据工作需要和个人现实表现择优续聘。

中国足球协会官网也在星期四公布假赌黑问题举报处理暂行办法，并介绍假赌黑问题是指因运动员、教练员、裁判员和相关从业人员违反体育竞赛规则或违背体育道德，导致比赛过程或结果发生不当改变等违法违规违纪行为。

举报范围为中国足球协会及其会员协会举办的各级各类足球赛事活动，包括但不限于足球职业联赛、中冠联赛、青少年比赛等存在的假赌黑行为。

民众可查询中国足球协会网站公布的举报渠道信息，通过拨打举报电话、发送电子邮件、邮寄举报信等方式，提供相关举报线索和证据。

根据这项暂行办法，对于提供有效线索并经查实的举报人，将给予2000元至2万元（人民币，373新元至3730新元）不等的物质奖励；对于多次提供有价值线索的举报人，特别是在查处假赌黑问题中发挥关键作用的举报人，将给予特别奖励。

中国官方前年11月公布，男足前主帅李铁被调查后，中国足坛掀起整肃浪潮，至今有10多名足坛人士被调查。

湖北多地法院星期二（26日）对五起足球领域腐败案进行宣判，中国足协原主席陈戌源被判无期徒刑，曾任中国足球协会副主席的中国田协原主席于洪臣则被判有期徒刑13年。

法院认为，陈戌源和于洪臣严重破坏足球领域公平竞争秩序和行业生态环境，给国家足球事业造成严重损害。

中国法院据报在星期四开庭一审李铁的案件。