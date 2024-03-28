中国国安部：境外咨询公司窃取国家秘密

继连载漫画后，中国国家安全部通过微电影，指境外咨询公司窃取国家秘密，对中国的国家安全构成重大风险隐患。

中国国家安全部微信公众号星期四（3月28日）发布文章介绍一部根据真实案例改编的微电影《“隐秘”的调查》。

据介绍，该微电影指境外间谍情报机关指示境外调查咨询公司，利用中国国内企业寻求海外投资之机，通过开展调查咨询，大肆窃取该公司涉密资料，导致国家安全和利益险遭损失。

文章介绍微电影剧情称，该调查咨询公司以协助公司海外上市为由，通过引诱公司人员回答涉密问题、超范围查询涉密资料、拍摄核心产品涉密档案等手段，对该公司开展全面调查，并借此获取核心资料和国家秘密。这些信息关系国计民生，如果积累到一定程度并进行综合分析，能够反映出中国经济运行、国防军事等重要情况。

国安部说，境外调查咨询公司看似正常的调查活动，实则一方面是非法获取商业秘密，为境外遏制、打压中国优势产业充当“黑手”；另一方面是刺探、窃取中国核心秘密，为境外对中国重要领域的情报窃密以及渗透策反充当帮凶。

在微电影的最后，中国国家安全机关获取该调查咨询公司在境外间谍情报机关指使下窃取中国国家秘密的证据，维护了国家安全。

今年1月，中国首部当代国安题材连载漫画《神隐特侦组》上线，内容改编自真实案例，主要讲述国安干警与境外间谍过招的故事。