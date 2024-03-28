中国终止对澳洲进口葡萄酒征收反倾销反补贴税

中国商务部宣布，从星期五（3月29日）起终止对澳大利亚进口葡萄酒征收的反倾销税和反补贴税。

中国商务部星期四（28日）在官网发布上述消息。

中国商务部说，该部2021年3月26日发布两份公告，决定对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税，为避免双重征税，不征收反补贴税。反倾销税实施期限自2021年3月28日起五年。

中国商务部通报，应澳大利亚葡萄和葡萄酒协会申请，该部去年11月30日发布公告，决定对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税的必要性进行复审。调查应在今年11月30日前结束。

中国商务部经复审后裁定，鉴于中国相关葡萄酒市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税已无必要。

中国商务部根据中国反倾销条例和中国反补贴条例的规定，向国务院关税税则委员会提出取消反倾销税和反补贴税的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自今年3月29日起，终止对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税；终止征收反倾销税后，不征收反补贴税。

针对中国决定取消对澳洲进口葡萄酒实施的双反措施，中国商务部发言人何亚东星期四在例行记者会上回应称，在双方共同努力下，中澳在世贸组织框架下，达成妥善解决世贸争端的共识。

何亚东说，该部经过复审后作出上述裁定，“中澳互为重要的贸易伙伴。我们愿与澳方一道，通过对话磋商解决彼此关切，共同推动双边经贸关系稳定健康发展”。

澳洲前总理莫里森2020年要求国际社会追溯冠病疫情起源后，澳中关系跌入低谷。中国之后裁定原产于澳洲的进口相关葡萄酒存在倾销，对原产于澳洲的进口装入2升及以下容器的葡萄酒征收116.2%至218.4%的反倾销税。