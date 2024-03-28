江苏南通禁售冥币 称其“封建迷信”

清明期间不少人有烧冥纸祭拜先辈的习俗，中国江苏省南通市下令禁止制造、售卖冥纸和纸扎品等“封建迷信殡葬用品”，引发争议。中国央媒发文称，焚烧冥纸“谈不上是封建迷信”，不该以此由简单粗暴禁止人们焚烧冥纸。

据微信公众号“南通发布”消息，江苏南通市民政局和南通市市场监督管理局星期二（3月26日）发布通告，规定全市范围内禁止任何单位和个人制造、销售冥币纸钱、纸扎实物等封建迷信殡葬用品。

通告称，这样做的目的是为进一步推动市区殡葬改革，摒弃丧葬陋俗，倡导文明祭祀，净化城市环境。

通告也称，违规者可以并处制造、销售金额一倍以上三倍以下的罚款。

当局也发布了一份《清明节文明祭祀倡议书》，提倡厚养礼葬观念，倡导采用简洁朴素的方式祭奠先人，如鲜花祭扫和植树缅怀等环保方式。

据“新黄河”报道，南通市政府热线12345平台27日称，一大早就接到了很多关于这份通告禁止制销冥币纸钱的投诉电话。

南通市民政局一工作人员回应称，通告是从市场行为强调禁止制造和销售，没有说禁止使用。

相关话题在27日也登上微博热搜。有民认为“不该一刀切”，也有人评论“追思祖先绝不是封建迷信”，有人则担心“商家不让卖了，但却没说民间不让用，容易滋生地下交易”。

不过，也有网民认同该通告规定，称“插个鲜花就很好了”，应该提倡环保祭祀。

《法治日报》报道称，近年来，北京、上海、哈尔滨、青岛、河南、重庆、兰州等地都出台了禁止销售、焚烧冥币纸钱等祭祀用品的规定，民政部门也加大对殡葬用品的查处。

央广网评论说，焚烧冥纸只是祭扫的一个环节，跟献上鲜花之类表达概念的行为一样，谈不上是封建迷信。有关部门可以倡导，但不该以“封建迷信”为由简单粗暴禁止人们焚烧冥纸。

《环球时报》前总编辑胡锡进在个人微博发文评论，“现在很多地方禁放烟花爆竹了，江苏南通市又宣告全面禁止售卖冥纸冥币，传统文化元素的继续生存真不容易啊”。