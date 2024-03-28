据报美情报官员指药明康德将美客户数据传给中国

美国情报官员据报曾在2月下旬告诉参与生物技术安全法案草拟工作的参议员，中国制药公司药明康德未经同意，将美国客户数据传给中国。

路透社星期四（3月28日）引述匿名消息人士报道，美国联邦调查局、美国国务院和美国国家情报总监办公室牵头为约十几名参议员召开机密简报会。这些官员指药明康德和其他中国实体在美国从事违背美国国家安全利益的活动。

消息人士称，这些机构的担忧之一是药明康德在未经同意的情况下，将一名美国客户的知识产权传给中国。这涉及药明康德的信息在近期情报中出现。消息人士并没说出这名客户的姓名。

药明康德发言人说，他们对于公司未经授权将任何美国客户的数据或知识产权转移到中国的情况不知情，并强调保护客户信息对公司来说至关重要，而公司根据客户的指示（in keeping with their direction），存储这些信息。药明康德尊重并完全遵守美国联邦和州政府的要求。

美国联邦调查局、美国国家情报总监办公室和美国国务院则拒绝置评。

路透社下午报道这则新闻后，药明康德港股午后的股价从超过4%的涨幅，收窄至少于1%，截至下午3时47分只微涨0.54%。

美国政府担心，一些中国生物技术公司正贡献技术或研发项目供中国军方使用，而拟议的生物技术安全法案将限制美国政府向这些中企提供资金。