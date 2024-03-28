中国大陆国防部：台独分裂活动越猖獗 和平解决可能性越消减

中国大陆国防部星期四（3月28日）告诫台湾民进党政府，台独分裂活动越猖獗，和平解决的可能性就越消减。

根据“国防部发布”微信公众号发布的信息，有记者在国防部记者会上提问，今年《政府工作报告》中涉台部分，强调“坚定不移推进祖国统一大业”，没有提“和平统一”。有分析认为报告简化对台内容陈述，并不代表大陆会减少对台行动，大陆未来势必“做的会比说的多”。发言人有何评论？

国防部新闻发言人吴谦回应时强调，体现一个中国原则的九二共识是维护台海和平稳定的定海神针。

吴谦说：“‘和平统一，一国两制’是我们解决台湾问题的基本方针，是实现祖国统一的最佳方式。我们愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不允许台湾从祖国分裂出去。”

吴谦也说：“我们正告民进党当局：‘台独’分裂活动越猖獗，和平解决的可能性就越消减。中国人民解放军持续练兵备战，将以坚如磐石的意志和强大能力，坚决捍卫国家主权和领土完整。”

今年的政府工作报告在涉台部分少了“和平”两字，一度引发外界议论，但全国政协会议在本月全国两会（人大、政协年会）期间通过的政治决议载明，共同推进和平统一进程。

另一方面，大陆国防部强调，厦金海域根本不存在禁止、限制水域，大陆海警部门开展常态化执法巡查行动，“有利于维护相关海域正常秩序，保障两岸渔民生命财产安全”。

吴谦也指民进党政府在2月渔船翻覆事故中草菅人命、推诿卸责，“已激起两岸同胞公愤，他们必须要给大家一个清清楚楚的交代。解放军密切关注海上事态，做足处置突发情况的准备，坚决维护台海地区和平稳定。”