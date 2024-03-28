大陆海事局在台海西侧水域开展联合巡航

中国大陆海事局在台湾海峡西侧水域开展联合巡航活动，以维护该水域的海上通航环境和通航秩序。

据人民日报客户端报道，为深化巡航执法联动，进一步维护台湾海峡西侧水域海上通航环境和通航秩序，保障水上交通安全形势稳定和人民群众生命财产安全，福建海事局、东海航海保障中心星期三（3月27日）协同上海海事局，在台湾海峡西侧水域开展联合巡航活动。

报道称，福建海事局执法船艇“海巡0802”轮、东海航海保障中心“海巡16301”轮与上海海事局“海巡01”轮在厦门港主航道“九折礁”附近水域组成联合巡航编队，对台湾海峡西侧水域及厦门港主航道、锚地、船舶交汇区、危险品船锚地、重要客渡运航线、桥区等重点水域开展现场巡航巡查，重点巡查水上碍航养殖、违法捕捞作业、违规占道作业、超航区航行、海上倾废排污、扰乱海上通信秩序等违法违章行为，巡检海上导航助航设施，进行通航安全隐患排查，全面开展商渔共治，维护航路安全畅通。

在此期间，福建海事局与上海海事局开展中远海及台湾海峡通航及执法交流，强化信息共享和协同联动，促进监管模式和执法机制进一步提升。

据厦门海事局指挥中心主任涂铁昆介绍，台湾海峡和福建沿海是商船习惯航路与东海传统渔场重叠交错的区域，商船和渔船云集，加上近期大风、大雾等恶劣天气频发，商渔船碰撞风险增大，这次巡航进一步督促相关船舶做好恶劣天气下风险防控措施，督促相关企业严格落实水上交通运输安全生产主体责任，保障水上交通安全形势稳定。

另据台湾《联合报》报道，对于大陆海事局宣称在台湾海峡西部发动联合巡航，台军方官员称，如果情况持续就属特别，从北碇海域翻船事件发生一个多月以来，陆方类似的宣称颇多，但实际行为仍展现一定节制。从整体来看，对方最直接的目的，还是为了影响视听的认知战，而非立刻爆发直接冲突。

针对大陆海事部门局在台湾海峡西侧水域联合巡航，据台海巡署了解，对岸的海事局只在大陆沿海巡航，并未越过海峡中线，因此无法具体作出回应。