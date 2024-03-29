小米SU7新车正式发布 上市27分钟预订达5万辆

中国消费电子产品巨头小米宣布SU7纯电动汽车正式上市，售价21.59万元（人民币，下同，4万新元）起跳，比市场预期低，上市后27分钟预订量就达5万辆。

综合证券时报网和第一财经报道，小米汽车星期四（3月28日）召开上市发布会。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军宣布小米SU7正式发布。

发布会信息显示，小米SU7分标准版本、PRO长续航版和Max版本，定价为SU7标准版21.59万元，SU7 Pro定价24.59万元，SU7 Max定价29.99万元。据悉，4月30日前大定，还可最高享有价值22000元的配置免费升级。

对于上述定价，雷军在发布会上说，都是亏钱的。“大家太卷了，对小米期待太高了。”

他坦言，“22.9万是我们原来的定价，顶配版原来的定价是35万，但后来（车企降价）把我们搞蒙了，所以我们决定诚意做到底，标准版定价就比特斯拉Model 3低3万，Max版就定在了29.9万元。”

由于中国国内车企的竞争越来越激烈，从巨头比亚迪、特斯拉到车企新秀蔚来汽车都发起价格战，以期在竞争越来越激烈的市场抢占份额。

今年2月下旬以来，比亚迪就以起售价7.98万元的秦PLUS荣耀版、驱逐舰05荣耀版掀翻了A级家轿市场。随后，上汽通用五菱、长安汽车、哪吒汽车等车企纷纷进行降价。

小米微博信息显示，SU7汽车刚发布四分钟后预订即破万辆，七分钟破2万辆，上市27分钟大定量达5万辆。

据发布，小米SU7顶规性能版，0到每小时100公里加速不到三秒，只需2.78秒；0到200公里加速仅需10.67秒；最高车速达到265公里；在充电速度方面，Max版快充15分钟就能行驶510公里；标准版充电15分钟可行驶350公里。

雷军还称，小米SU7的续航性能“遥遥领先”，单电机车型续航里程依中国官方测试标准达700公里；双电机车型则达810公里。