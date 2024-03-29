中国国足前主帅李铁涉贪行贿一审开庭 择期宣判

中国法院星期四（3月28日）开庭一审国家男子足球队原主教练李铁涉贪腐案，针对检方指控五项罪名，李铁当庭表示认罪悔罪，法庭宣布择期宣判。

据微信公众号“咸宁中院”消息，湖北省咸宁市中级人民法院星期四一审公开开庭审理了李铁受贿、行贿、单位行贿、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿一案。

咸宁市人民检察院指控，2019年至2021年，李铁利用担任中国国家男子足球选拔队（简称男足国家选拔队）主教练、中国国家男子足球队（简称男足国家队）主教练职务上的便利或者职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在球员入选国家队、赢得比赛、签约俱乐部等事项上提供帮助，非法收受他人给予的共计5089万余元（人民币，下同，950万新元）。

检方指控，2019年，李铁为当选男足国家队主教练，请托他人提供帮助，后于2020年给予他人100万元。2019年，李铁在武汉卓尔职业足球俱乐部有限公司（以下简称卓尔俱乐部）任职期间，为谋取当选男足国家选拔队主教练、提高卓尔俱乐部影响力等利益，与该俱乐部负责人商定，请托他人提供帮助，该俱乐部给予他人200万元。

检方指，2017年至2019年，李铁利用担任卓尔俱乐部总经理、主教练职务上的便利，为河北华夏幸福足球俱乐部有限公司（简称华夏俱乐部）在球员转会、赢得比赛等事项上提供帮助，先后收受华夏俱乐部给予的共计2675万元。2015年至2019年，李铁先后在华夏俱乐部、卓尔俱乐部任职期间，为赢得比赛或获得有利比赛结果，与俱乐部负责人商定，请托其他足球俱乐部在比赛中配合或者消极比赛，华夏俱乐部、卓尔俱乐部给予相关人员钱款共计折合3905万余元。检察机关提请以受贿罪、行贿罪、单位行贿罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪追究李铁的刑事责任。

庭审中，李铁进行最后陈述后当庭表示认罪悔罪。法庭宣布休庭，择期宣判。

另外，中国足球协会竞赛部原部长黄松受贿案，武汉市足球协会原常务副会长付翔贪污、受贿、行贿、单位行贿案和成都市足球协会原主席辜建明贪污、受贿、单位行贿案，当天分别由湖北省松滋市人民法院、嘉鱼县人民法院、通城县人民法院公开开庭审理。