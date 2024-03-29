中国剧情片《让子弹飞》原著作者马识途病逝，享年110岁。

综合川观新闻和中新社报道，马识途家人透露，马识途星期四（3月28日）晚间7时25分，因病医治无效去世，享年110岁。

原名马千木的马识途是中国革命家、作家和书法家，与巴金、张秀熟、沙汀、艾芜并称“蜀中五老”。

据忠县融媒体中心介绍，1915年1月17日（1914年腊月初三），马识途生于四川忠县（现重庆忠县），1938年加入中国共产党。他历任鄂西特委书记、川康特委副书记、四川省建设厅厅长、四川省建委主任、中国科学院西南分院党委书记、四川省委宣传部副部长、四川省人大常委会副主任、四川省文联主席、四川作协主席、中国作协理事等职。

据报道，马识途在20世纪80年代创作了《夜谭十记》，确立了“四川人以四川话讲四川故事”的框架。该书因其中的《盗官记》被改编为电影《让子弹飞》而广为人知。

2013年1月17日，四川省文联举行成立60周年纪念大会。马识途、李致、魏明伦等12名四川老艺术家、文艺泰斗在会上获得巴蜀文艺奖终身成就奖。

2014年，马识途将他百岁书法展作品拍卖所获资金全部捐于四川大学文新学院，设立马识途文学奖，每年利息用来资助热爱文学、追逐梦想、品学兼优的大学生。

步入百岁后，马识途依旧保持旺盛创作热情，相继完成《夜谭续记》《马识途西南联大甲骨文笔记》和散文集《那样的时代，那样的人》等作品。

今年1月13日，忠县融媒体中心官方微信公众号发布忠县县政府给马识途110岁生日发去的贺信。信中说，马老是忠县家乡的世纪骄子，也是誉满海内的百年巨匠。忠县人民为他的一切成就感到由衷的骄傲和钦敬，真诚地祈愿他多多珍重身体。

执导《让子弹飞》的中国著名演员姜文星期四接受红星新闻记者采访追悼马识途时说，“110岁是个喜丧，可还是让人舍不得。老爷子文武双全了不起！”