蔡英文感谢美商会对台保持信心 盼共获新成就

台湾总统蔡英文出席美国商会谢年饭时说，感谢美国商会多年来坚定支持台湾、对台湾保持信心，并期盼台湾与美国商会持续获致新成就，设立更高目标。

综合台湾《上报》《经济日报》和中央社报道，台湾美国商会星期四（3月28日）晚间举办第56届“谢年饭”晚宴活动，这是蔡英文第八次莅临晚宴，也是她任内最后一次出席。

蔡英文在活动上致词时说，台湾过去八年的生产总值（GDP）持续增长，去年高达近7600亿美元（约1万零258亿新元），较2016年成长逾30%；台湾股市也大幅成长，台股加权指数早已突破两万点，是2016年的两倍之多。

蔡英文说，台湾的经济整体而言表现稳健，2016年到2023年经济成长率平均超过3.1%，高于全球平均值，2021年更创下6.62%的佳绩，“感谢大家持续对台湾保持信心”。

台美关系方面，蔡英文说，近年最亮眼成果是签署“台美21世纪贸易倡议”首批协定，第二阶段谈判正在进行中，未来的协定将为台美伙伴关系打造更稳固的基础。她也期待台美共同努力的台美双重课税议题，能尽快取得具体成果。

蔡英文还说，今年1月13日台湾副总统赖清德当选下一任总统，尽管没有人能预测未来变化，“但我有信心，台湾将持续在正确的方向，确保政治、经济情势的稳定，维持在政策上的一致与稳健，在与各位共同打下的坚实基础上稳步前进”。

此次晚宴与会嘉宾包括台湾总统府资政沈荣津、秘书长林佳龙、候任副总统萧美琴、立法院副院长江启臣、行政院政务委员邓振中、政务委员兼国家发展委员会主委龚明鑫、外交部长吴钊燮、法务部长蔡清祥、卫生福利部长薛瑞元、台中市长卢秀燕等。