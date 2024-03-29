碧桂园延迟发布2023年业绩 4月2日起停牌

中国房地产巨头碧桂园宣布推迟公布2023年业绩，股票也将于4月2日暂停交易。

碧桂园星期四（3月28日）晚间在港交所公告，将延迟刊发2023年度业绩及寄发2023年度报告。

碧桂园解释称，由于行业持续波动，其面临的经营环境日趋复杂，需要收集更多信息以作出合适的会计估计及判断，以将行业及公司的变化合理反映于财报中。同时，由于债务重组工作仍在进行，鉴于碧桂园项目数量众多，分布广泛，相关尽职调查涉及工作量大、复杂度高，需要更多时间收集相关财务资料，以谨慎评估现时及未来的财务资源与财务义务。

公告显示，碧桂园正与财务顾问及法律顾问合作以评估状况，并与各类债权人密切合作，以尽快制定切实可行的办法。

碧桂园也在公告中宣布董事会会议延期，并称将在适当时候进一步刊发公告以知会董事会会议的日期。同时，碧桂园宣布将在4月2日上午9时起暂停在联交所买卖，以待刊发2023年度业绩的公告。

碧桂园说，董事会认为停牌不会对其运营产生实质影响，当前境内保交楼工作及境外债务重组工作均有序推进，相关工作得到了包括各地相关政府、境外债权人等在内的利益相关方的大力支持。

碧桂园2月28日发公告披露，公司收到一份清盘呈请，涉及一笔本金约16亿港元（2.75亿新元）的未支付定期贷款及应计利息。根据公告，呈请人Ever Credit Limited2月27日向香港高等法院提出对碧桂园的清盘呈请，香港高院将呈请的首次聆讯日期定为今年5月17日。

公告称，碧桂园将极力反对呈请，并指提出呈请不代表能成功对公司进行清盘，预计呈请不会对公司重组计划或时间表造成实质性影响。