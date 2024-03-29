万科去年净利暴跌 警示利润压力可能持续

中国龙头房企万科去年录得净利润大幅下滑，并警告公司的利润压力可能会持续一段时间。

综合第一财经、证券时报等报道，万科星期四（3月28日）发表财报公告，披露公司2023年营业收入4657.39亿元（人民币，下同，884亿新元），同比减少7.56%；净利润121.63亿元，同比下降46.39%；基本每股收益1.03元，同比暴跌47.45%。

公告说，去年集团实现合同销售面积2466万平方米，合同销售金额3761.2亿元，同比分别下降6.2%和9.8%。

万科在公告中说，中国房地产行业深度调整给公司经营带来巨大压力。对于利润下滑，万科解释称，主要原因是开发业务结算规模和结算毛利率下降，部分开发项目计提了减值。

万科说，公司利润“承压”，资金存量、现金短债比等指标出现下行，向高质量发展转型的短期压力仍然存在。“规模过快扩张期间，部分投资判断过于乐观，这些项目消化还需要一段时间。 ”

万科宣布，当前行业正在经历深度调整，经过综合考量，2023年度公司不派发股息，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

万科也宣布，公司目标在未来两年削减付息债务1000亿元以上，并“全面主动融入城市房地产融资协调机制”，主动推进融资模式的转型。

尽管公司利润承压，万科董事会主席郁亮星期五（3月29日）2023年年报业绩会上说，市场短期显然是超跌了，目前中国官方对房地产市场的支持政策已大量出台且力度超过以往，伴随政策效果显现，相信市场会逐渐恢复。