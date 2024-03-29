港媒：傅聪将接任中国常驻联合国代表

中国常驻联合国代表张军即将离任回国，据报将由中国驻欧盟使团团长傅聪接任。

据中国常驻联合国代表团星期四（3月28日）消息，张军近日已分别向联合国秘书长古特雷斯、第78届联大主席弗朗西斯等联合国高级官员和各国常驻联合国代表辞行。

张军说，代表中国出使联合国是莫大的荣誉和沉甸甸的责任。在联合国工作的几年里，他日益感受到世界正看到一个不一样的中国，中国值得世界信赖，是可以依靠的和平力量、发展力量、进步力量。

他说，国际形势变乱交织，世界比以往任何时候都更需要正确的方向指引，更需要对公平正义的坚守，更需要推动前进的动力，更需要团结、信任、合作，更需要一个更加强有力的联合国。中国坚定践行真正的多边主义，坚定支持联合国在维护和平、促进发展等方面发挥重要作用。

俄罗斯、美国、英国、法国、巴基斯坦、巴西、南非、沙特、埃及、印尼、意大利等国常驻代表同张军话别。

据香港《星岛日报》星期四报道，张军离任后，将由傅聪接任这一职务。

据微信公众号“中国驻欧盟使团”消息，出任中国驻欧盟使团团长、特命全权大使一年多的傅聪星期一（3月25日）已辞行拜会欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席博雷利。

58岁的傅聪曾任中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织副代表、特命全权裁军事务大使、外交部军控司司长，熟悉国际组织方面的事务。

《星岛日报》报道说，傅聪和张军同属副部级，但前者将会肩负更重大使命。

报道还说，张军返回中国后，将担任博鳌亚洲论坛秘书长；博鳌论坛2024年年会3月26日在海南博鳌拉开序幕，本届博鳌论坛将会进行理事会换届，改选新领导层。