台首艘潜舰海鲲号有望2025年11月前交船

台湾首艘自制潜舰海鲲号目前正进行泊港测试，负责制造的台船公司透露，这艘潜舰有望在2025年11月前交船。

台湾国际造船公司董事长郑文隆接受《自由时报》专访时透露，目前海鲲号的泊港测试（HAT）大致按照规划正常进行，但海上测试（SAT）目前还没有一个明确的时间表。

郑文隆说，海鲲号在进行HAT验证倾斜测试时，左右倾斜角度差不到一度，代表潜舰的设计概念与工艺实践完全符合，“这是很好的一个结果”。

郑文隆说，完成了泊港测试后，海鲲号就会进行海上测试，但目前制造团队还没有一个明确的时间表，因为这牵涉潜舰的系统安全问题。

他指出，所谓海上测试就是让海鲲号离开台船到海上航行，如果浮航测试没问题，第二阶段就会进行潜航测试，包括浅水试车、深海试车，同时还要发射一颗假鱼雷，如果发射成功并命中靶船，就成功了。

郑文隆说，海鲲号的合约交付日期是2025年11月3日，按照现在的进度，只要能够完成所有测试，应该能在合约期前交船。

海鲲军舰去年9月28日在台船高雄厂区下水，由总统蔡英文主持掷瓶礼。依据时程，海鲲号在依序完成泊港测试、海上测试后，才交由海军进行作战测评，测评方式包括发射鱼雷验证战斗系统，最后才能成军投入战备序列。