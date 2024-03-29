中共中央军委晋升两上将

中共中央军委晋升了两名上将，他们分别是中央军委政法委员会书记王仁华和国防大学校长肖天亮。

据央视网报道，中央军委晋升上将军衔仪式星期四（3月28日）在北京八一大楼举行。中央军委主席习近平出席晋衔仪式。

中央军委副主席张又侠宣读了中央军委主席习近平签署的晋升上将军衔命令。中央军委副主席何卫东主持晋衔仪式。

习近平向王仁华和肖天亮颁发命令状，表示祝贺。晋衔仪式结束后，习近平等同晋升上将王仁华和肖天亮合影。

据报道，中央军委委员刘振立、苗华、张升民，军委机关各部门、军队驻京有关单位主要负责人等参加晋衔仪式。

公开资料显示，今年62岁的王仁华是四川三台人，2012年任酒泉卫星发射中心政治部主任，2013年晋升少将。2016年报道显示，他已调任陆军政治工作部副主任。2017年，王仁华跨军种担任东海舰队纪委书记。

2018年底，王仁华以中央军委政法委副书记身份出席活动，直至2020年晋升军委政法委书记，后添列中央政法委委员。2019年12月，王仁华已升任海军中将，今年3月晋升上将。2022年10月，他当选第二十届中央委员。

根据公开资料，与王仁华同龄的肖天亮是湖北枣阳人。肖天亮1979年参加中国人民解放军，1989年开始从事军事战略问题的教学与研究。2000年，他从国防大学研究生院博士毕业，后历任国防大学战略研究部副师级干部、军事教研室副主任、主任，国防大学战略教研部副部长等职。

2007年，肖天亮任南海舰队政治部副主任（挂职），2008年7月晋升少将。2014年12月，肖天亮出任国防大学副校长，2016年7月晋升中将军衔，今年3月升任上将。去年2月报道显示，肖天亮已任国防大学校长。