中国文旅部：将优化入境支付环境解决游客支付难题

对于支付不便成为境外游客来华后反映比较多的问题，中国文旅部国际交流与合作局副局长石泽毅回应称，入境游客支付难的问题确实存在，接下来将在中国人民银行支持下，进一步推进优化入境支付环境工作。

中国文化和旅游部星期五（3月29日）召开2024年第一季度例行新闻发布会，石泽毅在官网发布的记者会文字实录上介绍，近年来，中国基于手机等电子设备的移动支付业务普及率越来越高，老百姓吃、穿、住、行等日常生活需求，通过一部手机基本都能解决。

石泽毅说，相比之下，有些国家移动支付业务发展还不普及，外国游客在中国使用传统支付方式反而觉得不那么方便了。“有人说，这就好像是国内和国外形成了一道反向的‘数字鸿沟’。对此，党中央、国务院高度重视，成立了专门的协调机制，来推进解决这个问题。”

他指出，前不久，中国国务院办公厅刚刚印发了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，提出了很多具体举措，总的原则就是“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”。大额刷卡就是根据外国游客刷卡支付的习惯，在景区、酒店等消费场景布设POS机。目前，多地的机场、景点、购物场所都布设了外卡POS机。

石泽毅称，小额扫码，实际上国内国外都有电子钱包等产品，实现互通在技术上也不难，目前的主要问题是外国游客绑定国内移动支付系统的程序比较复杂。

他说，文旅部正在跟平台方和企业方共同研究，解决技术、程序方面的问题。同时，还在研究如何减少外国游客绑定国内程序登记的信息，在保证财产安全的前提下尽量提高小额扫码的数额，更好满足游客需求。

此前，中国文旅部统计，2023年上半年全国旅行社仅接待外国人入境旅游47.78万人次，远低于2019年上半年的856.16万人次。

对于外国人赴中国旅游人数较往年大减，中国官媒去年12月指出，中国各大景区的预约制、英语服务人员的流失、以及移动支付的普及反造成外国人的不便等，都是制约外国游客到中国旅游的因素。