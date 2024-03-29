隆基绿能董事长：光伏行业出现生产品质下滑现象

全球最大的光伏企业隆基绿色科技能源公司说，席卷中国太阳能行业的激烈竞争导致许多企业出现亏损、生产质量下滑的现象。

综合彭博社和腾讯网报道，隆基绿能董事长钟宝申星期五（3月29日）在博鳌亚洲论坛2024年年会“能源低碳转型”分论坛上说，最近两年光伏行业卷得很厉害，价格下降非常快，很多企业出现亏损，甚至出现企业牺牲产品品质的现象，“这是一个危险的信号”。

他说，有些企业在没有充分测试的情况下就推出产品，没有充分了解这些光伏产品在20至30年的使用寿命内会有什么变化，“一味压低成本，风险就出现了”。

钟宝申还呼吁其他主要经济体避免破坏全球自由贸易。他说，自由贸易对保持低清洁能源成本和促进全球能源转型仍然是必要的。

他说，公司理解每个国家和地区发展本土制造业的必要性，但各国政府应把这个问题当作当地就业的一个主题，而不是用所谓的供应链风险作为幌子，来掩盖真正议程。

彭博社称，中国一直以来主导着全球光伏产业，但多年的快速扩张导致产能严重过剩，整个产业正艰难应对产能过剩、行业整合及可能出现的破产问题。随着太阳能电池板价格跌至创纪录低点，企业被迫压低生产成本或以更低的价格出售太阳能电池板。

此前，隆基已宣布裁退5%的员工。