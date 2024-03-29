台防长邱国正因儿子疑似召妓请辞获慰留

台湾国防部长邱国正因为儿子疑似召妓，向总统蔡英文报告后请辞，获得慰留。

综合东森新闻云和中时新闻网报道，邱国正在国安局任职的儿子星期四（3月28日）被爆出疑似召妓，邱国正当天找了儿子了解情况。虽然事件尚未获得证实，但消息人士称，邱国正考虑一晚后决定向总统口头请辞。

邱国正取消了星期五（29日）上午的部务会议和随正副总统蔡英文和赖清德到台军五指山公墓参加阵亡将士春祭两项重要活动，但据悉在第一时间向蔡英文口头请辞。

针对邱国正请辞，台湾国防部发言人孙立方星期五受询时说，目前维持前一天的说法，全案将由国安局立案调查，邱国正以建军备战任务为职守，家庭事务将视需要，配合调查厘清。对于请辞一事没有其他说明，至于邱国正是否获准请辞，总统府稍晚将对外说明。

对于邱国正请辞，台湾总统府星期五表示，考量当前区域安全形势复杂，加上正值政府团队交接期间，总统蔡英文认为邱国正应坐镇岗位，确保各项重要国防事务的稳健周全。

总统府还说，蔡英文也肯定邱国正上任以来综理国防事务、戮力从公。至于邱国正家人所涉事宜，由所属机关查察，一切依法办理。

在邱国正儿子被爆出召妓后，台国安局受询时表示，当局已立案调查，如涉违法，依法究办。