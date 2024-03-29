业绩大幅下滑 万科管理层自愿降月薪至税前1万人民币

业绩大幅下滑之际，中国龙头房企万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、监事会主席解冻自愿领取月薪税前1万元（人民币，下同，约1867新元）。

万科星期四（3月28日）晚间发布的2023年度报告显示，去年万科营业收入4657.4亿元，同比下降7.6%；归属于上市公司股东的净利润121.6亿元，同比2022年的226.9亿元下降了105.3亿元，降幅46.4%。

在利润大幅减少的情况下，万科集团管理层在2023年集体选择降薪。在万科集团全职工作的八位董事、监事、高级管理人员自愿放弃2023年度奖金，令万科集团管理层的2023年度税前报酬总额合计降至916万元，同比2022年的3466万元减少了73.6%。

另外，自报告披露之日（28日）起，万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、监事会主席解冻自愿领取月薪税前1万元。

不过，这已经不是万科集团管理层首次降薪。据第一财经报道，2021年万科集团归属母公司的净利润从415亿元降至225亿元，降幅46%，万科面临上市30年来第三次利润下滑，郁亮当年自愿放弃其2021年度全部奖金，当年领取税前薪资154.7万元。两年时间过去，郁亮2023年在万科集团领取的薪资再次下降至127万元。

作为行业的头部企业，万科集团管理层过去的薪资并不低。根据wind平台统计的数据，郁亮2014年至2016年任职万科集团总裁期间，每年的税前报酬约980万元；自2017年任万科集团董事长以来，2017年至2020年之间，郁亮每年在万科集团获取的年度税前报酬均高于1100万元，2018年获得的报酬最高，为1253万元。