中国年轻人流行“上班恶心穿搭”

中国年轻人近期掀起“上班恶心穿搭”风潮，不少网民将自己身穿绒毛睡衣、运动裤上班的照片上传至社交平台，以较量谁的上班穿搭“更恶心”。有分析认为，这反映了中国年轻群体对充满野心生活的反感。

综合澎湃新闻、中国青年报、新华网等报道，今年2月23日，抖音博主“Kendou S-”上传自己上班穿搭的视频，并称因为穿着太恶心被领导多次约谈，要求她应该穿更好的衣服，“注意点公司形象”。

视频中的她身穿黑色防护面罩、红色露指手套、土黄色长款毛衣裙搭配粉色小棉袄，外加宽松的蓝色格子裤和雪地靴，被不少网民戏称是对“恶心穿搭”的灵魂演绎。

随后，“上班恶心穿搭”话题迅速引发热议，登上各大社交平台热榜。“上班恶心穿搭”话题在抖音、快手的累计播放量达到6.5亿次、在微博的浏览量达到上亿次。

这股风潮下，不少网民上传自己的“恶心穿搭”图片，以较量谁能穿得“更恶心”，其中不乏一些如毛衣配牛仔裤加长款羽绒服等搭配。这类搭配不至于被贴上“恶心穿搭”的标签，更多是网民的自嘲和调侃。

中国媒体分析，年轻人舍弃上班身穿精致服装的原因，一方面是通勤时间受限，另一方面是年轻人困于“上班精致羞耻症”，害怕因打扮显眼被同事嘲讽，内心产生“我的能力配不上穿搭”的自我怀疑。

有网民说，上班“比丑”现象实际上是职场生活的真实写照。在忙碌的工作节奏和长时间的通勤面前，很多人选择简化自己的穿搭，“这并不代表他们对工作的不尊重，而是对现实生活的妥协”。

人民网评论称，上班“比丑”更像是职场人的一种调侃和自嘲，员工只要穿着得体，工作态度端正，不对其他人造成影响，又不涉及原则问题，就没必要上纲上线。

美国《纽约时报》则称，这一现象反映出中国年轻人对过去那种充满野心和奋斗的生活越来越反感。随着国家经济增长放缓、机会越来越少，许多年轻人选择以这类反文化的方式寻求轻松简单的生活。