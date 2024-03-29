中国足协原副主席李毓毅被控受贿逾1200万人民币

中国足坛腐败案例持续开审，中国足球协会原副主席李毓毅被控受贿逾1200万元（人民币，下同，约224万新元）。

据人民日报客户端报道，湖北省荆州市中级人民法院星期五（3月29日）一审公开开庭审理了中国足球协会原副主席李毓毅受贿案。

荆州市人民检察院指控，被告人李毓毅在2004年至2021年先后利用担任上海市金山区委副书记、区长、中国足球协会副主席、中超联赛有限责任公司董事长等职务上的便利或者职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在足球俱乐部联赛保级、承揽工程项目等事项上提供帮助，非法收受他人给予的钱款共计折合1200万余元。检察机关提请以受贿罪追究李毓毅的刑事责任。

检察机关在庭审中出示了相关证据，李毓毅及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，李毓毅当庭表示认罪悔罪。法庭最后宣布休庭，择期宣判。

中国足球协会职业联赛理事会执行局原局长、中超联赛有限责任公司原董事长马成全受贿、利用影响力受贿案，也于星期五由湖北省崇阳县人民法院公开开庭审理。

中国国家男足原主教练李铁涉贪腐案星期四（28日）在湖北省咸宁市中级人民法院一审公开开庭审理，涉及金额逾1亿1600万。李铁当庭表示认罪悔罪，法庭宣布择期宣判。