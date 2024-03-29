台湾海军司令唐华据报下周访美

路透社星期五（3月29日）引述六名消息人士报道，台湾海军司令唐华下周将访美出席一场军事典礼，并探讨如何在两岸局势紧张之际促进台美海军合作。

六名安全消息人士透露，唐华将到访美国印太司令部所在地夏威夷，出席太平洋舰队指挥官交接典礼。其中三名消息人士说，唐华随后将参加4月8日至10日在华府附近举办的海、空暨太空研讨会，与美国海军司令弗朗凯蒂的会面也正洽谈安排中。

两名消息人士说，唐华访美是美方联合岛屿防卫概念（Joint Island Defence Concept）行动的一部分，目的是与台湾、日本等地协调，在第一岛链内对抗中国大陆军队。

一名美国官员透露，台湾和美国打算安排唐华与弗朗凯蒂会面，但此次会面目前尚未确定。

台湾海军和美国五角大楼均对此不予置评。

路透社称，与日本和英国等国家的高级官员不同，台湾官员，尤其是军方官员都是低调访美，访问行程通常不会得到官方确认。

中国大陆外交部发言人林剑星期五在例行记者会上对此回应称，中方坚决反对美台军事勾连。“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是中美关系的政治基础。”

林剑说，中方敦促美方充分认清台湾问题的高度敏感性和有关问题的严重危害性，将所作的承诺落到实处，“恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止美台官方往来和军事联系，不向‘台独’分裂势力发出任何错误信号”。