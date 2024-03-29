福建省官方要求起底式大排查防治中小学生欺凌

中国福建晋江发生女生疑似遭同学霸凌后跳楼自尽的事件后，福建省官方开展中小学生欺凌防治工作，要求开展起底式大排查，并提出到宿舍和公共厕所巡查。

据“福建教育微言”微信公众号发布的信息，福建省教育厅星期四（3月28日）召开全省中小学安全工作视频调度会，对中小学生欺凌防治工作进行再动员再部署再推动。厦门市、漳州市教育局分管负责人，晋江市、晋安区教育局主要负责人在会上分别作交流发言。

会议强调，各地教育行政部门要围绕中小学校园暴力与学生欺凌防治工作机制、制度措施、队伍建设、责任落实、宣传引导、教育惩戒、师德师风、条件保障等方面，对行政区域内所有中小学校开展一次起底式大排查，及时查找发生校园暴力与学生欺凌的苗头迹象或隐患点，采取必要的干预措施，做好疏导化解工作。

会议提出，要关注留守儿童、流动儿童、隐性辍学学生等重点群体，及时掌握其生活状态、心理状况，加强日常关爱帮扶。加强重点部位巡查，梳理行为异常学生轨迹，甄别问题线索。组织力量深入到班级、宿舍、公共厕所或其他学生集中活动场所巡查，发现问题立即妥善处置。

会议要求各地各校进一步落实学生欺凌强制报告制度，学生欺凌事件发生后，学校应第一时间报告教育部门、公安机关，依法依规进行严肃处置。

会议也提出，要对学生欺凌问题突出的地区和单位进行督导检查、通报约谈、挂牌督办和提级督办。

福建晋江一名女中学生早前疑似遭同学霸凌后跳楼自尽。女生的母亲称，女儿还不到13周岁，平时很活泼，并申诉霸凌女儿的不止一人，也查到女儿多次给一个霸凌者转账。

网传视频显示，女学生的家人到学校讨说法。有人也拉开布条，上面写着“小孩在灵水中学长期遭受霸凌，老师知情不报”“花一样的年龄，就这样没了，还我孩子”。

晋江市教育局之后在微信公众号通报，晋江市一名初中学生李某凡星期天（24日）晚上10时许被发现从租住处坠楼，经送医抢救无效死亡，对此深感痛惜。教育局已同公安等部门成立专门工作组，事件调查和善后处理等工作正在进行中。