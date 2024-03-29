台立院成立台港友好连线 民进党立委黄捷担任会长

台湾立法院成立台港友好连线，并推举民进党立委黄捷、洪申翰担任正副会长。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中央社报道，台湾立法院星期五（3月29日）举行“台湾国会香港友好连线”成立大会，推举发起人黄捷为会长、洪申翰为副会长，并邀请前立委林昶佐担任顾问。

成立大会上，民进党立委李坤城、香港边城青年理事长李芃萱、香港边城青年秘书长冯诏天、台湾香港协会理事长桑普、台湾人权促进会副秘书长王曦及陆委会副主委李丽珍等人与会，有26名民进党立委加入会员。

黄捷致词时说，台湾长年来与香港在经济、文化、社会各层面都有紧密交流，很多经历有相似之处。香港立法会早前通过《维护国家安全条例》，惩罚与追究范围比2020年《香港国安法》更加扩大。

黄捷表示，希望通过台港友好连线成立持续声援香港，也让台湾人更以此警惕，强化民主体制。

洪申翰称，面对香港局势，希望陆委会做好准备随时协助香港人，以及在台湾的香港人，台港必须站在一起。

桑普则称，感谢台湾立法院没有忘记香港，继续支持香港。他说，面对立法院三党不过半的状况，希望台湾能跨越党派、放弃政党恶斗，更多人加入连线，同时加强台湾的国防、民防、心防锻炼。

他也呼吁，希望台港友好连线小组能持续为台港做更多的事，也期盼未来对香港有更多的关注，尤其《基本法》23条的执行。

2020年5月，时任无党籍立委林昶佐也曾发起“台湾国会香港友好连线”成立大会，当时获得跨党派近50名立委支持加入。因届期不连续，所有立法院外交联谊会归零，今年新立法院新会期开始，立法院外交联谊会也陆续重新启动。