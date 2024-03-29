法外长下周访华 中国盼延续良好对话势头

法国外交部长塞茹尔内将于下周访华，中国官方表示，希望他的到访能延续中法良好对话势头。

中国外交部发言人林剑星期五（3月29日）在例行记者会上宣布，应中共政治局委员、中国外交部长王毅邀请，法国欧洲和外交部长塞茹尔内将于4月1日访华。

林剑在记者会上介绍塞茹尔内访华安排时说，王毅将在塞茹尔内访华期间，与他举行会谈，两人将共见记者。

在评价当前的中法关系时，林剑说，今年是中法建交60周年和中法文化旅游年。近年来，在两国元首共同引领下，中法关系保持良好发展势头。双方高层交往频繁，各领域交流合作持续推进，在多边领域保持良好沟通协作，共同应对全球性挑战。

他称，这是法外长塞茹尔内就任后首次访华，中方期待同法方一道就中法关系、中欧关系及共同关心的国际和地区问题等深入交流，延续双方良好对话势头，推动中法合作取得更多成果。

彭博社报道称，欧盟去年9月宣布对中国电动车企开展发补贴调查，法国在其中扮演关键角色。法国政府建议欧盟对华采取强硬政策，是担心北京的贸易行动会令欧元区经济面度长期不利局面。

王毅当时在与匈牙利外长西雅尔多通电话时批评，欧盟对中国电动汽车展开反补贴调查有违国际贸易基本规则，很可能扰乱全球汽车产业链供应链。

在塞茹尔内访华之后，中国商务部部长王文涛据报也将访问法国，就欧盟对中国电动车企展开反补贴调查的议题进行讨论。