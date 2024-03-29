中国教育部长与美大使会面：愿保障两国留学人员权益

中国教育部长怀进鹏与美驻华大使伯恩斯会面时，表示愿意与美国合作推进两国青少年交流、保障留学人员权益。

据中国教育部管网消息，怀进鹏星期三（3月27日）会见伯恩斯，双方就建立机制性对话、推动教育合作、加强人员往来及扩大青少年交流等达成系列共识。

怀进鹏说，中美元首在旧金山举行的重要会晤，为两国教育领域合作规划了蓝图、指明了方向。

他说，中国国家主席习近平向美国青少年发出邀约，希望促进两国青少年一代交流。未来中国愿与美方携手努力，保持定期沟通对话、开展积极务实合作，推动青少年交流并保障两国留学人员权益，以实际行动共同落实元首会晤共识成果。

根据中国教育部发布的新闻稿，伯恩斯说，中美教育交流合作是两国关系的压舱石，“5年5万”倡议对中美两国均具有重要意义，未来愿以“旧金山愿景”为指引，扩大教育领域务实合作，鼓励更多中美青少年双向交流。

伯恩斯在社交平台X（前称推特）形容此次讨论富有成效，并说他和怀进鹏皆同意需要重建在华美国学生人数，扩大两国高校间的联系，也强调搭建促成世代友好的桥梁。

习近平去年11月在美国旧金山访问时宣布，为扩大中美两国人民特别是青少年一代交流，中方未来五年愿邀请5万名美国青少年到中国交流学习。