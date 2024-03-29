辽宁沈阳人大常委会原主任付忠伟被控受贿近6500万人民币

中国黑龙江省法院通报，辽宁省沈阳市人大常委会原主任付忠伟被控受贿近6500万元（人民币，下同，约1215万新元）。

据中国央视新闻报道，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院星期五（3月29日）一审公开开庭审理了辽宁省沈阳市人大常委会原党组书记、主任付忠伟受贿案。

哈尔滨市人民检察院指控，付忠伟在2003年至2022年先后利用担任辽宁省审计厅副厅长、厅长、辽宁省财政厅厅长、盘锦市委书记、沈阳市人大常委会主任等职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为相关单位和个人在企业经营、案件处理、工作调动等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合6470万余元。检察机关提请以受贿罪追究付忠伟的刑事责任。

检察机关在庭审中出示了相关证据，付忠伟及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，付忠伟当庭表示认罪悔罪。法庭最后宣布休庭，择期宣判。

公开资料显示，今年61岁的付忠伟是辽宁海城人。他一直在辽宁省工作，曾任辽宁省审计厅厅长、党组书记，辽宁省财政厅厅长、党组书记，辽宁盘锦市委书记等职务，2021年当选沈阳市人大常委会主任、党组书记，直至2022年11月被查。

去年6月，中国官宣付忠伟被开除中共党籍和公职，中国最高检同年7月通报，对付忠伟作出逮捕决定。去年10月，经最高检指定，黑龙江检察机关依法对付忠伟涉嫌受贿案提起公诉。