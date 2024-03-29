台媒：马英九访问中国大陆将先赴深圳

台湾媒体报道，前台湾总统马英九下个月启程访问中国大陆，将到访广东深圳、广州，陕西西安等地，并于4月8日在北京与中国大陆国家主席习近平会面。

据台湾《联合报》星期五（3月29日）报道，马英九4月1日至11日访陆行程还未公布，但报道引述消息人士称，马英九一行4月1日会先搭南航前往深圳，2日才转往广州。

深圳、广州台商们说，这几天已听说马英九会到深圳和广州，“但主要去广州的中山大学和黄花岗七十二烈士墓园，行程还在调整还没完全定案，是否跟华南的台商见面仍是未知数。”

消息人士称，1日到深圳后，马英九一行可能会参观在2015年揭牌的海峡两岸青年创业基地。

马英九会在2日前往广州的中山大学和黄花岗七十二烈士墓园。报道称，参观黄花岗七十二烈士墓园缘由，来自马英九曾于2020年在个人脸书上重提青年节由来，并说台湾在这次起义中并未缺席，不仅有两人参与，板桥林家中有成员还捐助资金，可谓“出钱又出力”。

报道称，今年是黄埔建军100周年，马英九一行是否参访旧黄埔军校，同样受到高度关注。

马英九一行将在3日前往西安，4日在陕西省黄陵县桥山祭祀广场祭祀黄帝，5日可能到秦始皇兵马俑博物馆参观，或是参访陕西历史博物馆等地，7日开始本次行程的重头戏前往北京。

马英九将在8日与习近平会面，9日跟北京大学学生座谈，10日参访北京故宫后，11日返回台湾。

马英九将于4月率领青年学子二度访问中国大陆。熟悉两岸关系人士早前向《联合早报》分析说，大陆主动邀请马英九到北京，习近平与马英九举行二次“习马会”概率极高。