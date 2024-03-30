中国北京市迎来高层人事变动，马骏、穆鹏出任北京副市长。

据《北京日报》星期五（3月29日）消息，北京市十六届人大常委会第九次会议表决：决定任命马骏、穆鹏为北京市副市长。

马骏长期任职于教育系统，曾担任北京师范大学校长，熟悉财政预算管理；穆鹏此前曾担任北京市政府秘书长。

公开资料显示，马骏1969年4月出生，哲学博士、教授、博士生导师。

马骏在2002年到中山大学任教，担任政治与公共事务管理学院教师、副教授等，直到2009年任政治与公共事务管理学院院长。2014年，马骏出任中山大学副校长，2017年兼任党委副书记，直到2019年11月明确为中山大学党委常务副书记、副校长。

2022年5月，马骏升任北京师范大学党委副书记、校长。马骏的主要研究领域为公共预算与财政管理、公共管理、国家建设、财政史、行政史。

2024年3月，马骏卸任北京师范大学校长，并担任北京市政府党组成员。

穆鹏1966年5月生，高级管理人员工商管理硕士。

穆鹏曾长期在北京市海淀区工作，历任海淀区副区长，区委常委、副区长等职，后于2015年底调任延庆区委副书记、区长，2018年任延庆区委书记。2022年3月，穆鹏获任北京市发改委主任，并于2023年1月跻身北京市政府党组成员，后担任市政府秘书长。