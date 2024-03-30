台媒：AIT将迎来新处长

台湾媒体报道，美国在台协会（AIT）将迎来新任处长。

综合台湾《自由时报》和中央社星期五（3月29日）报道，AIT现任处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）的任期将于今年中届满，接替她的是曾任AIT副处长的美国驻日本大使馆公使谷立言（Raymond Greene）。

谷立言曾在2018年至2021年担任AIT副处长，他离任时表示，这不代表自己与美台关系连结的结束。据了解，美方已内定谷立言接棒孙晓雅，这将是这名台湾女婿第三次派驻台湾，首次是在2002年出任AIT政治组副组长。

据AIT资料，谷立言精通中文和日语，外派经历包括曾任美国驻成都和驻冲绳总领事，以及美国驻日本大使馆的军政事务组长、驻日使馆和驻菲律宾大使馆的政治官。他也曾担任白宫国家安全委员会日本与东亚经济事务处主任、美国国务院东亚太平洋事务局经济政策办公室主任。

AIT现任处长孙晓雅曾是美国国务院副助理国务卿，2021年7月抵台，接替郦英杰（Brent Christensen）成为AIT新任台北办事处处长。孙晓雅是第15任AIT台北办事处处长，也是首位女处长。

孙晓雅毕业于乔治城大学外交学院，精通中文和土耳其语，1991年进入美国国务院服务，随后首次外派就是派驻AIT台北办事处，也曾担任美国驻北京大使馆经济参赞。