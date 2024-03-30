王毅会见日本前首相：盼日方妥善处理核废水排海问题

中国外交部长王毅在会见日本前首相福田康夫时说，希望日方从战略高度和长远角度把握中日关系，认真妥善处理福岛核废水排海问题。

据中国外交部官网消息，中共政治局委员、中国外交部长王毅星期五（3月29日）在北京会见日本前首相、博鳌亚洲论坛前理事长福田康夫。

王毅表示，21世纪是亚洲的世纪，当前国际形势变乱交织、不稳定因素明显增强，但亚洲总体保持和平稳定，发展前景光明。希望日本等地区国家多做有利于地区和平稳定的事情，而不是相反，与中方一道维护亚洲和平发展大局。

王毅说，中日两国领导人去年底达成重要共识，重新确认全面推进战略互惠关系的两国关系定位，致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系，为两国关系发展提供了重要政治指引。

王毅表示，希望日方与中方相向而行，从战略高度和长远角度把握中日关系，认真妥善处理福岛核废水排海等阻碍双边关系正常发展的问题，坚持和平发展的既定方向，共同推动中日关系实现稳定健康发展。

中方新闻稿引述福田说，日方愿同中方增进相互理解，加强对话沟通，妥善管控分歧，共同推进日中战略互惠关系，携手维护亚洲和平、稳定、繁荣的良好势头。

中国国家主席习近平与日本首相岸田文雄去年11月在美国旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会场边进行会谈，双方在福岛核废水排海问题上交锋，但同意通过磋商谈判寻找解决问题的途径。