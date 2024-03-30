中国三大航空央企大幅减亏 拟加大恢复国际航线

随着航空运输需求回暖，中国三大航空央企去年大幅减亏，并计划在今年加大恢复国际航线业务。

据澎湃新闻报道，中国国航、中国东航、南方航空星期四（3月28日）起陆续披露去年年报。三大航空央企去年营业收入总计为4147.7亿元（人民币，下同，774亿新元），同比增长超1.2倍；归母净亏损134.23亿元，收窄近九成。

虽然三家航司都未能在去年实现扭亏，但整体经营业绩上有明显改善，营收均实现倍增恢复。

财报显示，三大航司归母净亏损总计134.23亿元，整体同比收窄近88%，其中中国国航减亏幅度最大，达到97.29%，南方航空亏损收窄87.12%，中国东航亏损收窄78.13%。

营收方面，南方航空去年录得营收最高，达到1599.29亿元，国航营收为1411亿元，东航营收为1137.41亿元，分别同比增长超八成、增超1.6倍、增超1.4倍，国航和南航去年营收已创历史新高。

对于亏损原因，三大航司此前在业绩预告中均提及国际客运航班恢复缓慢、国内市场竞争加剧、油价和汇率要素价格波动等原因。

不过，东航和南航都表示计划在今年新开和恢复国际航线航班，其中南航预计在2024年夏秋旺季国际航班将恢复至80%以上。

航空业正从冠病疫情的冲击恢复，民航出行服务平台“航旅纵横”大数据显示，截至3月28日，国内航线实际执行航班量超过114万班次，比2019年同期增长超一成；出入境航班量超过15万班次，恢复至2019年同期的七成左右。