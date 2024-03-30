台观光署长：若陆客赴台卡关 访台观光人数目标拟下修

台湾观光署长周永晖坦言，如果中国大陆游客迟迟无法赴台，今年访台旅客人数目标将从1200万下修至1000万。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾官方将今年赴台旅游人数目标定在1200万，据最新统计，截至3月15日，今年赴台旅客人次近190万人次，较2019年疫情前同期相比恢复了八成五。

周永晖说，目前赴台旅客的前三大来源地为日本、韩国及港澳，而今年台湾对新南向国家的旅客赴台人次也非常乐观。

然而，由于中国大陆迟迟不开放大陆民众赴台，周永晖坦言，今年1200万人次的目标是包括200万人次的大陆旅客，若今年下半年陆客仍无法到台旅游，1200万人次的目标恐怕难以达标，势必要下修至1000万人次左右。

他强调，“1000万人次是一定要达标，理想状态则希望有1200万人次”，并保守估计到了2025年赴台观光人数才能恢复至疫情前水准。

周永晖透露，今年台湾将推出全新的观光品牌，预计5月初亮相，相关内容还不能对外公布，但将会主打微笑南台湾，吸引旅客来台。

他说，今年首季赴台观光的旅客还是以东南亚旅客恢复最多，但受限廉航航班不足，仍有很大进步空间。今年该署除了布局双印（印度、印尼）市场，也会朝泰国、菲律宾等东南亚国家努力。

此外，台湾每年约有500万名转机旅客，周永晖说，当局目前正制定三大方针吸引转机客入境旅游，如针对东南亚等国旅客放宽规定，让他们可入境停留24、48或72小时，以刺激观光消费。