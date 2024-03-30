王毅：中哈建立永久全面战略伙伴关系

中国外交部长王毅与到访的哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌对话时，中哈将本着同舟共济精神，建立永久全面战略伙伴关系。

据中国外交部官网消息，中共政治局委员、中国外交部长王毅星期五（3月29日）在北京同哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌举行首次中哈外长战略对话。

王毅表示，中哈本着同舟共济精神，建立永久全面战略伙伴关系，同时顺应时代发展潮流，确立构建中哈命运共同体，明确了两国共同努力的方向和目标。

他指出，哈萨克斯坦是有重要影响的发展中大国、新兴经济体代表，中方始终将哈作为周边外交尤其是中亚的重要合作伙伴。相信在两国元首战略引领下，中哈关系将保持强劲发展势头，成为周边国家相互信任、相互支持、相互帮助的典范。

王毅说，中方愿同哈方一道，全面落实两国元首共识，不断深化各领域互利合作，维护双方共同的战略、安全和发展利益，建设更加富有内涵、生机和活力的中哈命运共同体。

他也说，中方将一如既往支持哈方维护国家独立、主权和领土完整，支持哈方走符合本国国情的发展道路，反对任何外部势力干涉哈内政。

根据中方新闻稿，努尔特列乌说，中国是哈外交优先方向。哈中关系历经“黄金三十年”发展，不受任何外部因素影响。哈方在台湾、涉疆等问题上坚定支持中方维护自身核心利益，愿同中方进一步加强政治互信，全面深化各层级、各领域往来，扩大互利合作，增进两国人民交流。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫在博鳌亚洲论坛与中国全国人大常委会委员长赵乐际会面说，期待中国国家主席习近平7月初到哈萨克斯坦进行国事访问。习近平曾于2022年9月到访哈萨克斯坦，那是习近平自2020年冠病疫情暴发以来，首次出国访问。