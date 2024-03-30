中国卫健委要求公立医疗机构承担产科服务兜底责任

中国国家卫生健康委发文，要求公立医疗机构要承担产科服务兜底责任，保障产科持续服务。

中国国家卫健委星期三（3月27日）印发《关于加强助产服务管理的通知》（以下简称《通知》），明确公立医疗机构要承担产科服务兜底责任，二级以上公立综合医院等原则上应保障产科持续服务，并要求完善政策保障机制，不得向产科和产科医务人员下达创收指标。

《通知》也明确，各级妇幼保健机构、二级以上公立综合医院、承担危重孕产妇救治中心任务的公立医疗机构、地广人稀地区的公立基层医疗卫生机构原则上应保障产科持续服务，地方卫生健康行政部门统筹调整医疗资源的除外。

《通知》提出，人口30万以上的县（市、区）原则上至少有两家公立医疗机构能够开展助产服务，人口30万以下的县（市、区）原则上至少有一家公立医疗机构能够开展助产服务，地广人稀、交通不便的地区要保障相关基层医疗卫生机构具备助产服务能力。

对于其他类型的公立医院，若要关停产科，需要广泛征求建档孕产妇意见，书面征求当地街道办事处（乡镇政府）和县级卫生健康行政部门意见。

《通知》还进一步强调要“强化助产服务质量管理”“开展生育友好医院建设”，对照标准，强化设施改造、设备配置和人员配备，助产机构需建立完善内部管理规章制度。

随着中国出生人口近年持续下降，近期各地传出有医院关停产科服务。

据路透社早前看到的通知，包括浙江东部和江西南部在内多个省份的医院，在过去两个月内陆续宣布停止产科服务。

另据澎湃新闻报道，广东惠州惠康医院、福建莆田的秀屿区东峤镇卫生院，以及山东青岛市黄岛区第二中医医院，都在过去几个月内宣布停止产科分娩服务。