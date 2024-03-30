民调：近七成台民众认为母语逐渐消失

一份民调显示，近七成民众认为台湾各族群的母语正逐渐消失，反映台湾政府的母语政策成效不彰。

综合台湾中时新闻网和自由时报报道，黄昆辉教授教育基金会星期六（3月30日）发布“台湾母语教育民意调查”结果。调查结果显示，68.4％受访民众认为台湾母语正面临消失的危机。

基金会董事长黄昆辉说，虽然台湾教育部推动本土语言教育，学生要从台语、客语、原住民语、马祖闽东语及手语中择一修读，但只有37.2％民众认为有效，79.6％认为观看卡通或玩游戏才是学母语的好方法。

调查结果显示，虽然有95.4％民众自认会说台语，但在日常生活中使用母语的比例为 64.9％，且使用频率随年龄层降低而明显递减，65岁以上为91.5％、50至64岁为73.3％，35至49岁为53.5％，20至34岁为45％。

黄昆辉说，台湾过去一元化的语言政策，严重限制母语发展和使用场域，近七成民众认为台湾母语正面临消失的危机，可见母语保存及振兴已刻不容缓。

民调小组召集人郭生玉说，母语隐含着一个人或一个民族的身分认同，母语消失代表台湾认同的消失。过往台湾政府独尊华语、禁说方言，家长在家也用华语与小孩说话，华语成了母语，母语反而成了外来语。

上述调查是黄昆辉教授教育基金会于3月15日至3月18日期间进行，调查全台年满20岁民众，共完成有效样本1068人。在95％的信心水准下，抽样误差值为正负三个百分点。