中芯国际去年净利润暴跌六成

随着中美两国科技竞争加剧，中国最大芯片制造商中芯国际净利润去年暴跌六成，这是美国2020年对中芯国际祭出制裁以来，公司净利润首次下滑。

综合观察者网和法新社报道，中芯国际星期四（3月28日）公布2023年年报显示，公司去年营业收入为452.5亿元（人民币，下同，约84亿新元），同比下降8.61%，归母净利润为48.23亿元，同比下降60.25%。

年报显示，公司去年主营业务收入为445.93亿元，其中集成电路晶圆制造代工为408.75亿元，同比下降9.8%，毛利率减少17.8个百分点至20.1%；其他主营业务收入为37.18亿元，同比增3.5%，毛利率减少4.6个百分点至44.6%。

中芯国际在年报中说，去年受全球经济疲软、市场需求不振等影响，半导体行业周期下行。去年下半年虽然终端市场需求复苏，但整体供应链库存处于高位，库存消化仍为2023年半导体行业主旋律。

受此影响，中芯国际去年晶圆生产量607.4万片，同比下降19.1%；晶圆销售量为586.67万片，同比下降17.4%。并且由于生产备货等因素，其库存量为72.4万片，同比增长40.1%。

随着中美关系近年来不断恶化，两国致力争夺半导体等技术优势，芯片行业不可避免地陷入竞争中。华盛顿方面试图切断中国企业获得美国先进技术的供应链，收紧对芯片的出口限制。

在这个背景下，中芯国际在2020年成为美国制裁的目标，原因是美国质疑中芯国际为中国军方提供技术。

面对未来业务展望，中芯国际说，今年公司仍面临宏观经济、地缘政治、同业竞争和老产品库存的挑战，预计公司表现 “中规中矩”。虽然在客户库存逐步好转和手机与互联需求持续回升下，公司能实现平稳温和的成长。但从整个市场来看，需求复苏的强度尚不足以支撑半导体全面强劲反弹。