香港保安局斥英国《卫报》涉港报道极具误导性

香港保安局致函英国《卫报》,批评该报一篇关于香港《基本法》第23条立法的报道极具误导性,并呼吁该报停止发表危言耸听的言论。

综合香港中通社和《星岛日报》报道,香港保安局副秘书长廖李可期星期五(3月29日)去信英国《卫报》,强烈反对并谴责该报题为“香港官员警告网上批评可能违反新国安法”(Hong Kong official warns online criticism could breach new national security law)的文章,批评相关报道极为误导,并强烈敦促该报要确保报道公平公正,停止发表危言耸听的言论。

廖李可期在信中说,俗称香港《基本法》23条立法的《维护国家安全条例》(以下简称《条例》)规定的犯罪行为,精准针对危害国家安全的行为和活动,有明确定义列明犯罪构成元素,守法的人不会在不知不觉中触犯法律,误坠法网。

对于《条例》中涉及煽动意图的罪行,廖李可期说,《条例》不妨碍任何人合法表达意见,包括根据客观事实、对政府提出合理及真诚的批评。

她说,律政司司长早前接受其他传媒访问时已经清楚解释,煽动对中央政府或港府的仇恨与客观批评之间的区别,纯粹对港府作出批评并没有问题。

廖李可期认为,《卫报》上述文章的标题严重歪曲律政司司长的言论,误导读者。她重申,执法机关的行动均基于证据、按法律行事,并非针对向港府表达真诚批评的人。