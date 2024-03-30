港府批美国提出实施制裁和签证限制均为卑劣政治操作

香港特区政府发文批评美国提出实施制裁和签证限制的做法，全是卑劣的政治操作。

港府星期六（3月30日）发布新闻公报，就美国发表2024年《香港政策法》报告和美国国务卿布林肯声明中对香港各方面情况的失实言论和污蔑抹黑，表示强烈谴责和反对，并指当中内容明显是为保护美国独大的政治目的而编制，为打压其他地方的发展权利和安全利益而堆砌故事穿凿附会，是明显为服务美国自身政治利益而创作的制成品。

港府发言人说，美国通过上述报告和声明，对香港作出肆意诋毁和政治攻击，发表以政治凌驾法治、颠倒是非的谬论，是公然干涉属中国内政的香港事务，试图破坏香港繁荣稳定，结果只会丑态毕露。

发言人指出，美国在报告提及之前任意实施的制裁和声明扬言拟施加签证限制，全属卑劣政治操作，妄图恫吓维护国家安全的香港人员，明目张胆地干涉中国内政和香港事务，违反国际法和国际关系基本准则。香港对美国的制裁和签证限制嗤之以鼻，无惧任何威吓，坚定不移履行维护国家安全的责任。

中国驻美大使馆同日以发言人形式答记者问时，指美国的国家安全体系密不透风，立法数量之多、域外效力之广世所罕见，却在香港制定国安条例问题上指手画脚，是赤裸裸的政治操弄和虚伪双标。

发言人说，中方对美方行为表达强烈不满和坚决反对，并要求美方立即停止插手干预香港事务和中国内政。

中国外交部驻港特派员公署发言人同一天回应称，“自己生病让别人吃药”是美方惯用手段，美方与其“充当世界警察”发布年度《香港政策法》报告，不如花点时间自我审视，好好盘点美国司法独立假象、党派恶斗乱象、民主自由幻象，勿再把烂尾楼错当样板房，勿再玩“贼喊捉贼”的把戏。

美国国务卿布林肯星期五（29日）发声明说，过去一年，中国继续针对香港的高度自治、民主制度以及权利和自由采取行动，包括最近生效的香港基本法第23条。布林肯说，美国将对多名负责加紧打压权利和自由的香港官员实施新的签证限制，但未公布受影响香港官员身份。

美国国务院也在同日向国会递交了本年度的《香港政策法报告》，布林肯说，他今年再次证明香港不能享有它在1997年7月1日回归中国之前依据美国法律所享有的特殊待遇。报告也提到，美国在《香港国安法》2020年6月实施后，对39名违反《香港自治法》的大陆和香港人士实施制裁。