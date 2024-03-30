中消协吁中国消费者立即停用日本小林制药含红麹保健品

中国消费者协会（简称中消协）呼吁中国消费者，立即停止服用日本小林制药公司生产的含红麹成分的保健品。

据中新社报道，中消协星期五（3月29日）晚间发布消费提示，呼吁中国消费者关注日本小林制药有关产品风险。

中消协称，根据媒体报道，服用日本小林制药公司（以下简称小林制药）生产的红曲胆固醇颗粒、纳豆激酶颗粒以及降胆固醇健康辅助颗粒等产品可能导致肾脏疾病，截至3月29日，上述产品已导致五名日本消费者死亡。

中消协表示，经与小林制药（中国）有限公司客服中心电话沟通核实，中国消费者除通过跨境平台、境外实体店铺或者海外代购等渠道购买外，上述产品未在中国大陆市场上销售。

为切实保护好中国消费者的合法权益，中消协提醒中国消费者，立即停止服用有关产品，积极配合召回。

中消协称，消费者如购买了有关产品，请立即停止服用，并联系小林制药（中国）有限公司客服中心。在跨境电商平台进行购买的，可通过平台申请退货退款。

小林制药已对上述三款产品主动进行召回，小林制药（中国）有限公司星期三（27日）在微信公众号发声明称，将积极协助召回通过网购等渠道购买的含红曲产品。

中消协也提醒，消费者服用后如有身体不适，请及时就医，并联系小林制药（中国）有限公司客服中心维护自身合法权益。

小林制药预计将耗资超过18亿日元（约1604万新元）召回含红麹成分的保健品。日本卫生部星期六（3月30日）到小林制药生产含红麹成分保健品的厂房进行搜查。