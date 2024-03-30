中国国务院拟对北京等20地开展营商环境实地督查

中国国务院办公厅公布，4月份将到北京、上海、广东等20地开展营商环境实地督查。

“中国政府网”微信公众号星期六（3月30日）公布，国务院办公厅4月份将对北京、河北、山西、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、广东、海南、重庆、四川、陕西、青海、新疆等20个省（区、市）营商环境相关问题进行实地督查。

中国政府网也列出面向企业的问题，例如在办理迁移或者注销业务时，有没有遇到被故意拖延等情形；在参与招标投标、政府采购过程中，有没有遇到有关地方以注册地、所有制等条件进行排斥限制，甚至指定供应商的情形。

其他问题包括：有没有遭遇乱收费、乱罚款、乱摊派，或有关单位和人员吃拿卡要等情形；在办证、办事过程中，有没有遇到政务服务不便利，有关单位在规定程序和材料之外增加办理环节和申请材料的情形；以及在和有关地方政府签订合同并履约后，有没有遭遇当地政府以各种借口不兑现承诺的情形。

中国官方呼吁有以上情形的企业在国务院“互联网＋督查”平台留言，国办督查室将对有关问题线索直接派员核查，或转交有关方面核查。

中国目前面对国外投资者信心不足和外资撤离等风险，官方已多次信心喊话，强调要为民营企业、外资等建设优良的营商环境，为企业解决实际困难。中国国家主席习近平日前会见美国商界代表时，再次重申改革开放是当代中国大踏步赶上时代的重要法宝，并强调中国的“改革不会停顿，开放不会止步”。