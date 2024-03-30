中国旅行团在南非遭持枪抢劫 中使馆吁加强风险防范

一个中国旅行团在南非遭遇持枪匪徒抢劫，中国驻南非大使馆提醒赴南中国游客、旅游从业人员以及旅南侨胞提高安全意识，加强风险防范。

根据中国驻南非大使馆官网星期五（3月29日）消息，一个中国旅行团在前往西北省一景区途中，于R556号公路勒斯滕堡（Rustenburg）附近路段遭遇持枪匪徒抢劫，造成财产损失。涉事路段此前已连续发生几起外国游客旅行团遭遇抢劫案件。

近期南非媒体报道，当地抢劫、绑架、谋杀等恶性案件高发，治安形势不断恶化，中使馆呼吁赴南中国游客、旅游从业人员及旅南侨胞切实提高安全意识，加强风险防范。

中使馆提醒，应避免经停治安风险较高、案件多发地带，避免夜间出行或独自外出，同时避免前往位置偏僻、人烟稀少、未开发的区域或治安较差的非正式定居点和人群聚集的市中心、购物区等。

中使馆说，旅行社等机构和从业人员应负起责任，在设计团组在南日程、通行线路、游览地点时应充分考虑安全因素，采取有效措施提高安全防范能力，全力保障游客人身和财产安全。

中使馆表示，游客如遇盗抢等突发事件，务必保持冷静，以保障人身安全为首要，避免与不法分子发生直接冲突。待自身危险解除后第一时间向当地警方报警，并及时向驻南使领馆、南非华人警民合作中心等求助。