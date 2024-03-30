银川市原副市长郭柏春涉职务犯罪被遣返回国

中国宁夏回族自治区银川市原副市长郭柏春涉嫌严重职务犯罪，在境外落网后，被遣返回国。

根据中共中央纪委国家监委网站星期五（3月29日）消息，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调和有关部门协助下，经宁夏回族自治区监察机关、公安机关与有关国家执法机关密切合作，郭柏春涉嫌严重职务犯罪，在境外落网并被遣返回国。

资料显示，今年59岁的郭柏春在2013年6月任宁夏回族自治区银川市副市长，2018年辞职。郭柏春现任亚钾国际董事长，长期在老挝办公，亚钾国际也在老挝开采钾矿多年。

根据中国官方消息，2024年1月，宁夏回族自治区监委对郭柏春立案调查。办案机关积极开展国际执法合作，最终将他缉拿归案。

在宁夏方面1月立案调查之际，郭柏春正在老挝布置工作。

根据亚钾国际微信公众号消息，公司1月13日上午举行了“大干100天，打赢2号主斜井井巷工程修复攻坚战”誓师大会。在这次誓师大会上，身为董事长的郭柏春表示公司将通过持续努力，将2号主斜井打造成一个百年工程，并强调质量第一的原则。他对全体员工表达了坚定的信心，将计划用100天的时间完成井巷修复工作。

郭柏春一行人还在1月14日上午前往小东布矿区进行工作调研，听取了小东布矿区地表整体建设情况的汇报，期间表示小东布项目选厂将在一季度投料试车，该矿区预留了每年生产500万吨钾肥的空间，基础设施是按每年生产300万吨钾肥的需要进行建设。

据《证券时报》报道，亚钾国际是近期中国钾肥行业的明星，中国国内钾肥产量多年变化不大，而且资源面临开采衰竭问题，而亚钾国际涉足的老挝矿区近年来正在爆发式增长，连中国钾肥的龙头企业盐湖股份也谋求在老挝占有矿产资源。

中央追逃办负责人说，郭柏春归案是落实中共二十届中央纪委三次全会精神，持续开展“天网行动”的重要成果。“我们将坚持有逃必追不动摇，保持高压态势不放松，一体构建追逃防逃追赃机制，深化反腐败国际司法执法合作，决不让腐败分子逍遥法外”。