南通殡葬业者否认“烧纸普遍有两层楼高”：清明不常用

中国江苏省南通市全市禁止制销冥币、纸扎等殡葬用品引发关注后，该市祭祀现场被曝出普遍焚烧两层楼高的纸扎用品。多家殡葬业者解释称，这些大多是人刚去世时使用，清明节并不常用。

在星期五（3月29日）流传出的一段视频显示，南通祭祀烧纸现场纸扎用品普遍有两层楼高，并配文：“终于理解南通为什么要禁止烧纸了”。

据荆州日报冷暖视频报道，南通市政府工作人员回应称，这种祭祀行为在南通是普遍存在的现象。南通市12345工作人员说，这是民风易俗的习惯，对于存在的安全隐患问题，会反馈给相关部门。

然而，南通从事殡葬冥用品销售的商铺老板受访时解释，南通烧纸用两层楼高的纸扎并不常见，大多是在人刚去世或大周年祭祀时，才会用到几米高的纸扎用品，清明节更是不常用。

江苏省南通市民政局和市场监督管理局星期二（3月26日）联合发布通告，宣布全市范围内禁止任何单位和个人制造、销售冥币纸钱、纸扎实物等“封建迷信殡葬用品”。通告称，这是为了进一步推动“殡葬改革，摒弃丧葬陋俗，宣导文明祭祀，净化城市环境”。

尽管南通市后来解释，只是禁止制造和销售纸扎用品，没有禁止使用，但不少网民质疑，既然已禁止销售和制造，民众又能从哪里入手冥纸，并抨击南通市的做法过于粗暴。