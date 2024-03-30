澳门赛马会4月结业 今完成最后一天比赛

澳门赛马会星期六（3月30日）举行结业前的最后一天比赛，不少澳门居民和旅客到场观赛，并拍照留念。

综合《澳门日报》《星岛日报》和香港电台等报道，澳门赛马会将于4月1日结束营运，3月30日举行最后一天赛事，为赛马会44年历史划上句号。中午12时半，马会上演当天首场赛事，吸引了不少马迷到场，也有不少澳门居民和旅客知道马会即将结业的消息，特意到场拍照留念。

专程从香港到澳门捧场的资深马迷称，在有赛马初期就已到澳门观赛，如今为马会结业感到可惜，因为少了一个可以消遣的好地方。

到场观赛的香港退休夫妇称，之前经常到澳门看赛马，已成为了退休娱乐。马会结业让他们感到有点可惜，相信接下来会少到澳门，因为景点基本都已去过，而且赌场的消费太高，不适合他们。

澳门政府今年1月宣布，接受澳门赛马会因营运困难提前18年解约。这份经营合约将在4月1日解除，澳门赛马活动也将同时终止。

澳门政府称，马会承诺将在明年3月1日前协助马主将约300匹马运离澳门，并安排近600名员工的解雇赔偿，马场土地也将无偿归还澳门政府。政府将把土地拨入储备重新规划，但表明不会用于赛马或其他赌博项目。

根据澳门政府公报，特首贺一诚已授权经济财政司司长李伟农代表政府与澳门赛马会签署解约协议。这份合约在2018年获续至2042年8月31日，条件是去年底前需再注资15亿澳门元（约2.5亿新元），确保可持续性发展。由于一直未见有新投资，在去年底时已有传言澳门赛马会将结业。