杭州东站跳轨事故 伤者送重症医学科观察

中国杭州市铁路星期六（3月30日）上午发生一名男子跳轨事故，他与列车发生剐蹭受伤昏迷送院医治，经初步救治后已送往重症学科观察。

据中国央视新闻报道，一名旅客星期六上午在杭州火车东站跳入轨道后与列车发生剐蹭受伤昏迷，被紧急送往医院救治。

经过检查，伤员有肋骨骨折，头部、肝脾肺等部位有不同程度损伤，心率过快血压偏低，处于休克状态。据医院介绍，伤者目前伤情初步受到控制，医护人员已将他转送至重症医学科进行动态观察。

上海铁路局杭州站官方微博星期六下午通报，杭州东站15号站台星期六上午10时24分左右，发生一名旅客突然跳入股道，该旅客沿着线路跑至站台端部，后横越线路向其他股道方向移动。

根据通报，正在进站的G7796次列车发现情况后，立即采取紧急制动措施，因距离较近同该旅客发生刮蹭。车站工作人员第一时间通知120急救中心，将受伤旅客送往医院救治。G7796次列车于上午11时47分恢复开行。目前铁路警方已介入调查。

有网民发布视频称，有一名男子星期六上午闯入杭州东站列车车轨，然后在轨道上奔跑，导致列车大面积晚点。相关话题冲上热搜。

极目新闻引述杭州东站派出所消息报道，上述男子已被控制送院，事情在处理中。